Сургутские врачи спасли пожилого пациента с двумя опасными сосудистыми патологиями

Фото: департамент здравоохранения Югры

Рентгенохирурги Сургутской травмбольницы спасли 71-летнего пациента с сочетанием двух опасных сосудистых патологий - стенозом и аневризмой. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одна из них являлась противопоказанием для лечения другой, а вместе они угрожали разными видами инсульта.

Ранее мужчина уже перенес ишемический инсульт, ставший причиной нарушения речи и двигательной функции руки. Ситуация могла повториться в любой момент из-за стеноза, то есть сужения сонной артерии. Для возобновления качественного кровоснабжения головного мозга требовалось выполнить ее стентирование, но, как выяснилось, нормальный кровоток для пациента опасен и может привести к разрыву обнаруженной в голове аневризмы. А это, в свою очередь, спровоцирует внутримозговое кровоизлияние - геморрагический инсульт.

Однако специалисты успешно справились со своей задачей. Ювелирные операции выполнила врач Екатерина Иванкова.

- К шейному и внутричерепному сосудам достаточно было одного доступа - через бедренную артерию. Сначала работали со стенозом - он затруднял доступ к аневризме, расположенной выше по кровотоку. Для лечении аневризмы пришлось применить особую ассистирующую, то есть вспомогательную методику - с использованием специального микробаллона. В общей сложности операция заняла 2 часа 10 минут, - рассказала медик.

Несмотря на серьезные вмешательства и возраст, пациент быстро пришел в себя. Через день его уже перевели из реанимации в палату нейрохирургического отделения.