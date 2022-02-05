В Нягани «дистанционку» для школьников продлили еще на неделю

Фото: администрация Нягани

В Нягани дистанционное обучение для школьников продлили еще на неделю - до 14 февраля. Дополнительно на «удаленку» уходят и ученики 11 классов. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба под руководством главы города Ивана Ямашева.

Причиной продления «дистанта» стал продолжающийся рост заболеваемости ОРВИ среди детей, особенно в возрасте от 15 до 17 лет.

- К сожалению, недельного карантина оказалось недостаточно. Пороговое значение заболеваемости превышено в 5,6 раз. Всего ОРВИ болеют 1 392 ребенка. Под наблюдением в Няганской городской детской поликлинике с COVID-19 находится 140 детей. Лечение в окружной больнице проходит 8 ребят, - отметил Иван Ямашев.

Также оперативный штаб рекомендовал перейти на «удаленку» и Няганскому технологическому колледжу.