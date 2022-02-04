В новом учебном году в Сургуте появятся около 6 500 первоклассников Фото: Администрация Сургута

Через два месяца начинается прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Кампания пройдет в два этапа. 1 апреля подать заявления смогут родители, чьи дети пойдут в школы по месту жительства, а также в гимназии и лицеи. Остальные – с 6 июля по 5 сентября. Заявление можно подать тремя способами: через Госуслуги, по электронной почте и при личном обращении в школу. В первоочередном списке обычно оказываются те, кто подал заявление через портал Госуслуг.

- Особенность города – за местом проживания закреплено сразу несколько образовательных учреждений, чтобы у родителей было право выбора. Безусловно, родители могут ссылаться и на проживание поблизости со школой близких родственников. Что касается организаций с углубленным изучением предметов, за ними закреплены все территории города. Это значит, что юные сургутяне имеют равные возможности для поступления в учреждения повышенного уровня, – сообщил директор департамента образования Администрации Сургута Ирина Замятина.

По информации ведомства, в этом году впервые за парты сядут более 6 500 юных сургутян. Все первоклассники будут учится в первую смену, при этом мест хватит всем. В следующем учебном году Сургут получит два новых корпуса образовательных учреждений в 33-м и 39-м микрорайонах.