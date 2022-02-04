Полицейские Кондинского района остановили подростка за рулем Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Госавтоинспекции Кондинского района остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 15-летний подросток. Он катался по улицам одного из поселений района.

Собственник автомашины - мать подростка получит штраф в размере тридцати тысяч рублей. Против женщины, передавшей управление транспортным средством несовершеннолетнему водителю, заведомо не имеющему права управления, возбуждено административное производство. Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району.

- Жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках. Позволяя своим несовершеннолетним детям управлять транспортными средствами, вы подвергаете опасности жизни и здоровья не только их, но и других участников дорожного движения - отметила в ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району.