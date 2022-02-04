В Югре введены дополнительные ограничения из-за коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Из-за повышения уровня заболеваемости в Югре принято решение ввести дополнительный ограничения. Поэтому региональным оперативным штабом принято постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО».

Согласно документу, в Югре приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Исключением будут спектакли, концерты в закрытых залах, работа театров и кинотеатров, которые работают с учетом заполняемости не более 30 процентов от общей вместимости зала; музей, галереи, библиотеки, которые открыты для индивидуальных групп посетителей численностью не более 10 человек.

Кроме этого, исключение распространяется на культурные мероприятия межрегионального, всероссийского, международного уровней; физкультурно-спортивные мероприятия без участия зрителей; физкультурно-спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского, международного уровней, которые проводятся с заполняемостью трибун не более 30 процентов.

В оперштабе региона подчеркивают, что решение направлено на безопасность жителей в период пандемии COVID-19, решение принято на основе данных Роспотребнадзора и текущего положения эпидемиологической ситуации в округе, а также исходя из анализа эффективности принятых ранее ограничений.