В Югре отремонтируют участок региональной дороги «станция «Устье-Аха» – Урай» Фото: google.ru/maps

Со 184 километра по 199 километр участок региональной дороги «станция «Устье-Аха» – Урай» будет отремонтирован в Кондинском районе. Ремонт пройдет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Ремонт этого участка, протяженностью 15 километров, начался в 2021 году. Трассу сделают комфортной и безопасной для автомобильного выхода на Свердловскую область. Специалисты уложат 121 тысячу 800 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут дорожную разметку из термопластика. Стоимость работ составит около 354 миллионов рублей – средства выделены из регионального бюджета. По контракту ремонтные работы будут завершены не позднее июня.

До начала ремонта на этом участке покрытие автодороги выполнят из железобетонных плит. После ввода участка в эксплуатацию в 1997 году проводился только ямочный ремонт. По результатам проведенной диагностики, а также с учетом мнения югорчан дорога включена в план работ по нацпроекту.

Кстати, на территории Югры планируется отремонтировать, практически 24 километра дорог регионального и межмуниципального значения. Из них 738 погонных метров – мостов.