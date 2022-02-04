Югорские семьи с двумя детьми могут получить 600 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Семьи с двумя детьми, проживающие в Югре, получат поддержку от государства в виде улучшения жилищных условий. Об этом рассказали в Центре социальных выплат ХМАО-Югры. Заявления принимаются до 1 марта, при этом выплата составит 600 тысяч рублей.

Чтобы получить социальную выплату необходимо соблюсти несколько условий: оба ребенка рождены на территории автономного округа, при этом второй - не ранее 1 января 2018 года; один из супругов постоянно проживает в Югре не менее 15 лет; семья нуждается в улучшении жилищных условий; это жилье является единственным у семьи на протяжении последних пяти лет; никто из членов семьи ранее не получал подобных мер социальной поддержки.

Кстати, в Югре реализуются и другие программы по поддержке молодых семей. С 2022 года молодые мамы начали получать дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей при рождении первого ребенка.