В Югре 18 школ и детсадов сменили энергоподрядчика

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Несколько детских садов, школ, а также учреждение дополнительного образования Урая сменили энергоподрядчика, передав обслуживание энергооборудования на аутсорсинг «Россети Тюмень». Компания взяла на себя ответственность за надежное электроснабжение образовательных учреждений, где проходят обучение около восьми тысяч детей и работают более семисот педагогов.

С конца прошлого года по начало текущего заключено двенадцать договоров на техобслуживание восемнадцати школьных, дошкольных учреждений и Центра молодежи и дополнительного образования. Теперь в обязанности энергетиков входят организация планово-предупредительных работ, ремонт электросетей и оборудования.

Стоит отметить, что для обеспечения безопасной среды для детей специалисты компании уже провели осмотр энергоприборов в помещениях с повышенной влажностью, проверку электрических шкафов и целостности заземления оборудования.

По словам исполняющей обязанности начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Урай Ирины Груниной, данное взаимодействие стало верным решением.

– Ожидаем, что системообразующая энергокомпания с высокими стандартами обеспечит безусловную надежность энергоснабжения наших учебных заведений, – добавила она.

Сегодня «Россети Тюмень» обслуживают почти все образовательные учреждения Урая. Кроме техобслуживания электросетей, компанией предусмотрен комплекс мер для профилактики и предупреждения детского электротравматизма, в частности проводятся открытые уроки, в рамках которых энергетики повторяют с ребятами базовые правила безопасности.