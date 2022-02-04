Коронавирус в Югре, последние новости на 4 февраля 2022 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 188 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 614 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находится 81 пациент, 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 208 человек.

За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798 человек, на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля. Зафиксировано 682 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровели 58 449 человек. Всего за период пандемии выявлено 12 452 765 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 039 летальных исходов, выздоровел 10 449 181 человек.