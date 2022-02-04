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Происшествия4 февраля 2022 8:22

В Октябрьском районе задержали мужчину, который выращивал наркотики в шкафу

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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В Октябрьском районе задержали мужчину, который выращивал наркотики в шкафу

В Октябрьском районе задержали мужчину, который выращивал наркотики в шкафу

Фото: Юлия Кучеренко

В Октябрьском районе задержали мужчину, который изготавливал наркотики. Для выращивания запрещенных растений 55-летний югорчанин оборудовал в своей квартире шкаф, в котором для создания благоприятного микроклимата установил лампу накаливания, два вентилятора и фольгированный утеплитель.

Во время обыска полицейские нашли у него три куста растительного наркотика, три коробки с растительным веществом темно-зеленого цвета, высушенный наркотик и завернутый в плед. Еще у мужчины изъяли металлическую мясорубку, курительную трубку, осветительный прибор, два вентилятора. На допросе югорчанин рассказал, что наркотики изготавливал для себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

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