В Октябрьском районе задержали мужчину, который выращивал наркотики в шкафу Фото: Юлия Кучеренко

В Октябрьском районе задержали мужчину, который изготавливал наркотики. Для выращивания запрещенных растений 55-летний югорчанин оборудовал в своей квартире шкаф, в котором для создания благоприятного микроклимата установил лампу накаливания, два вентилятора и фольгированный утеплитель.

Во время обыска полицейские нашли у него три куста растительного наркотика, три коробки с растительным веществом темно-зеленого цвета, высушенный наркотик и завернутый в плед. Еще у мужчины изъяли металлическую мясорубку, курительную трубку, осветительный прибор, два вентилятора. На допросе югорчанин рассказал, что наркотики изготавливал для себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.