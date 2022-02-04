Коронавирус в Югре, последние новости на 4 февраля 2022 года: заразились 3 614 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 131 337 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки 3 614 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 1 105; Нижневартовске – 773; Ханты-Мансийске – 310; Нефтеюганске – 238; Нефтеюганском районе – 149; Сургутском районе – 138; Югорске – 98; Когалыме – 91; Мегионе – 79; Нягани – 73; Урае – 70; Пыть-Яхе – 63;Кондинском районе – 63; Березовском районе – 61; Радужном – 59;

Нижневартовском районе – 50; Советском районе – 38; Покачах – 36; Октябрьском районе – 36; Ханты-Мансийском районе – 32; Лангепасе – 29; Белоярском районе – 23.

На момент выявления у 3 503 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 107 зафиксирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 3 536 случаях, по 78 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 69 142 человека, сняты с наблюдения – 489 141. За сутки на COVID-19 обследованы 13 500 человек, всего прошли обследование 2 937 520 жителей региона.

В тяжелом состоянии находится 81 пациент, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 188 человек. За сутки выписались 282 человека, за весь период пандемии вылечились 95 785 югорчан.