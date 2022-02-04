Жительница Когалыма ввела свои данные на фишинговом сайте банка и потеряла деньги Фото: Татьяна Коркина

За сутки аферисты "заработали" на жителях Югры около 400 тысяч рублей. 11 югорчан обратились с заявлениями в полицию. Северяне по-прежнему верят мошенникам, которые предлагают инвестировать деньги, бесплатно проверить здоровье или сообщают, что с банковской карты осуществляется перевод денежных средств и их необходимо защитить.

В полицию Сургута обратились пострадавшие от мошенника, который якобы пообещал доверчивым югорчанам оформить водительские удостоверения. Ущерб по таким случаям составил 130 тысяч рублей.

А 37-летняя жительница Когалыма, используя поддельный сайт одного из банков, под видом официальной страницы предоставила свои персональные данные для входа в личный кабинет. После чего с её счёта списались 13 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.