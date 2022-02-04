В Ханты-Мансийске на 5 км увеличили протяженность велодорожек Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске уделяется большое внимание развитию велосипедной инфраструктуры, каждый год в городе появляются новые дорожки и парковки для любителей эко-транспорта.

Протяженность велодорожек в прошлом году увеличилась на 5 км, которые появились на улице Югорской, Рябиновой, Гагарина, Чехова, Карла Маркса, Дзержинского и Мира. Дорожки оснащены необходимой разметкой и предупреждающими знаками. Сейчас общая протяженность велодорожек Ханты-Мансийска больше 30 км. Кроме того, установлено девять велоскверов для отдыха жителей и гостей города.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Ханты-Мансийске расширяют сеть велодорожек и ремонтируют тротуары с обустройством велодорожек.