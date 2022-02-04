ДТП в Нижневартовске: пострадали два водителя и их автомобили Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого находился 24-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.