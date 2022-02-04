Югорчане увидят эксклюзивную премьеру триллера «Технарь» 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION

Кадр из сериала "Технарь". Фото: KION

Премьера триллера «Технарь» из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 16 февраля на площадке МТС – в онлайн-кинотеатре KION, только после его покажут на ТВ. Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

Сериал гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, а также работает с такими темами как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. «Технарь» Душана Глигорова балансирует между увлекательной подачей истории и необычным сеттингом.

История рассказывает о талантливом 30-летнем парне-программисте Одинцове, роль которого играет Владимир Жеребцов. Успешный молодой человек, счастливый семьянин, живущий в большом загородном доме. На работе Одинцова высоко ценят, более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. А еще есть надежные друзья, готовые прийти на помощь. Словом, герою можно только позавидовать, но однажды идеальный мир начинает рассыпаться на части.

Кадр из сериала "Технарь". Фото: KION

Неожиданно Ирину, супругу Одинцова, похищают злоумышленники, пробравшиеся в его дом, обойдя все системы безопасности. Таинственный антагонист, возглавляющий похитителей, быстро выходит с героем на связь. Одинцов становится пешкой в руках злодея и его узкопрофильные знания по технологическим операциям оказываются в «плену». Одинцов вынужден делать все, что прикажет заказчик, чтобы сохранить жизнь жены и ребенка.

Детектив делится на две параллельные истории — из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти находящегося в плену героя, зритель узнает детали его прошлого, которые раскроют отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

Спутница Одинцова Ирина не могла и предположить, что ее обычная жизнь будет внезапно прервана на фоне захвата женщины в плен таинственным антагонистом. Девушка становится жертвой — ее используют как рычаг давления, но вместе с этим она начинает видеть в своем надзирателе не только преступника, но и живого человека. Благодаря серии воспоминаний из семейной жизни Одинцовых зрители узнают, что муж и жена в браке прошли взлеты и падения, причем некоторые обиды так и не были разрешены должным образом.

Кадр из сериала "Технарь". Фото: KION

Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Одинцову приходится столкнутся с выбором и проверкой того, как далеко он готов пойти. Сюжет покажет, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя.

Создатели сериала покажут, на что способен человек. История, которая начинается как обычный боевик, превращается в тонкий психологический триллер, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев.

Кадр из сериала "Технарь". Фото: KION

«Технарь» — третья совместная работа режиссёра Душана Глигорова (сериалы «Майя», «Выжить после», «Хрустальный») и оператора-постановщика Батыра Моргачева. «Батыр всегда находит удивительный способ выразить чувство, состояние и смысл сцены в движении камеры, в ракурсах, в укрупнении интересных деталей.

Главные роли в сериале исполнили Владимир Жеребцов («Бывшие», «Склифосовский»), Екатерина Олькина («Хрустальный”) и Виктор Добронравов («Чемпион мира», «Пальма»). Также в проекте снялись Федор Лавров, Линда Лапиньш, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие актеры.