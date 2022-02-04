Больше 9 тысяч югорчан подали заявление для включения в реестр коренных народов Фото: Официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

Больше 9 тысяч югорчан подали заявление для включения в реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России. Это около 29 процентов от общей численности югорчан данной категории. Но работа в этом направлении продолжается.

Для включения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, югорчанам необходимо подать документы: заявление о внесении в реестр, подлинник или заверенная копия документа о национальности. А затем направить их тремя способами: лично подать в федеральное агентство по делам национальностей, через многофункциональные центры по месту жительства или Почтой России в ФАДН.

В Югре прием документов проводится в 19 филиалах многофункционального центра и 65 его территориально-обособленных структурных подразделениях. Заявление могут подать не только граждане, но и общины коренных малочисленных народов, а после регистрации заявления федеральное агентство по делам национальностей в течении 30 дней направит им уведомление о принятом решении.

С 7 февраля список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России, будет использоваться органами власти, государственными внебюджетными фондами для подтверждения национальной принадлежности граждан при оказании государственной поддержки.