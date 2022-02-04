Погода в Югре 4 февраля 2022: снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 4 февраля 2022: Облачно, снег и юго-западный ветер порывами 5-10 м/с. Температура ночью -8, -13 °С, по северо-западу -18, -23 °С, днем -3, -8 °С, по северо-западу -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно, снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 4 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», - говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие - тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.