В Нижневартовске задержали мужчину, в гараже которого нашли 850 литров нелегального алкоголя Фото: скриншот с видео пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Нижневартовска задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя.

Мужчина хранил 850 литров спиртосодержащей продукции в гараже по улице Индустриальная. Он собирался продать алкоголь, при этом никаких документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, полицейским он не предоставил. При осмотре хранилища изъято 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Общая стоимость продукции составила больше 300 тысяч рублей. Мужчина занимался продажей суррогата на протяжении года, закупая его в Санкт-Петербурге.

Образцы спиртных напитков направлены на исследование, чтобы определить опасности для жизни и здоровья потребителей. А против югорчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.