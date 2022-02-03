Коронавирус в Югре, последние новости на 3 февраля 2022 года: умерли 4 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 4 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 183 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 283 случая COVID-19. В тяжелом состоянии находится 79 пациентов, 36 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 204 человека.

За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека.