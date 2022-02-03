Молодогвардейцы Ханты-Мансийска помогают жителям города с уборкой снега Фото: Городской информационный центр

Молодая Гвардия Ханты-Мансийска помогает оказывать адресную помощь жителям города с уборкой снега. Так, по просьбе пожилой женщины ребята расчистили крыльцо возле ее дома, пандус и парковку для инвалидов.

- В этом году в Ханты-Мансийске выдалась особо снежная зима, поэтому помощь в расчистке дворов от снега важна как никогда. Периодически от жителей города поступают обращения, на которые мы с командой стараемся оперативно реагировать - рассказал руководитель Ханты-Мансийского местного отделения «Молодой Гвардии» Данил Гордеев.

За последние сутки с территории Ханты-Мансийска вывезено больше 12 тысяч кубометров снега. Городские службы сначала расчищают дороги первой и второй категории, участки рядом с образовательными организациями и маршруты движения общественного транспорта.