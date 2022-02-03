Коронавирус в Югре, последние новости на 3 февраля 2022 года: заразились 3 283 человека Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба Югры за период пандемии лабораторно подтверждено

127 723 случая коронавируса. За сутки зарегистрировано и подтверждено 3 283 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 703; Сургуте – 664; Ханты-Мансийске – 397; Нефтеюганске – 306; Нефтеюганском районе – 149; Мегионе – 111; Радужном – 111; Пыть-Яхе – 101; Нягани – 91; Советском районе – 90; Сургутском районе – 83; Когалыме – 79; Кондинском районе – 74; Урае – 67; Югорске – 50; Октябрьском районе – 49; Лангепасе – 40; Покачах – 37; Нижневартовском районе – 36; Белоярском районе – 20; Ханты-Мансийском районе – 17; Березовском районе – 8.

На момент выявления у 3 197 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 74 зафиксирована пневмония, у 12 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 3 245 случаях, по 38 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 64 347 человек, сняты с наблюдения – 474 482. За сутки на COVID-19 обследованы 12 577 человек, всего прошли обследование 2 924 020.

Состояние 79 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 183 человека. За сутки выписались по выздоровлению 236 человек, за весь период пандемии вылечились 95 503 югорчанина.