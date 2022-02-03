Житель Когалыма отправится под суд за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Когалыма утвердил обвинение по уголовному делу против 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт в значительном и крупном размерах, совершенные с использованием информационно – телекоммуникационных сетей.

Обвиняемый получал от "поставщика" синтетические наркотики, которые сбывал через «тайники-закладки» на территории Когалыма. Общение между участниками группы, а также с покупателями наркотиков проводилось дистанционно.

Мужчину задержали при попытке реализовать очередную партию наркотиков. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Ему может грозить максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.