Жители Югры потеряли больше 3 млн за день, доверившись мошенникам Фото: Татьяна Коркина

За сутки телефонные мошенники заработали на доверчивых жителях округа больше 3 миллионов рублей. Югорские полицейские зарегистрировали 17 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане упорно верят в чудеса, пытаются заработать и вкладывают свои деньги, общаются по телефону и введут диалоги, с незнакомцами пытаясь спасти свои накопления.

Жители Югры часто пользуются услугами водителей, не убедившись в безопасности поездки, дарят свои деньги аферистам. В этот раз на такую уловку купился 31-летний житель Радужного. Мужчина планировал доехать с комфортом с Нового Уренгоя в Сургут, но вместо того, подарил лжеводителю 121 тысячу рублей. А жительница Лангепаса купила на фишинговом сайте поездку из Сургута в Лангепас стоимостью в 30 тысяч рублей. По аналогичной схеме «съездил» отдохнуть и житель Нефтеюганска, не удачно купив ж/д билеты до Симферополя, подарив мошенникам 16 тысяч рублей.

По-прежнему схемы с мнимыми сотрудниками полиции и сотрудниками Центрального банка приносят доход умелым аферистам. На этот раз жительница Когалыма под предлогом закрытия кредита лишилась 188 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.