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Общество3 февраля 2022 8:51

С начала зимы с дорог и тротуаров Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега

Ежедневно на уборку городских улиц выходит более 130 единиц техники
Виктория Терина
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С начала зимы с дорог и тротуаров Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега Фото: Администрация Сургута

С начала зимы с дорог и тротуаров Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега Фото: Администрация Сургута

С начала зимы дорожные службы Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега с дорог и тротуаров. Это больше 30 рейсов машин спецтехники на полигон. Ежедневно на уборку городских улиц выходит более 130 единиц техники. Все дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью.

Напомним, мы писали ранее, что за сутки в Сургуте вывезено 17 тысяч кубов снега. Проезжую часть расчищают от снега и наледи после чего обрабатывается песко-соляной смесью.

Не для всех снег является проблемой, кто-то пытается заработать, причем весьма интересным способом. Мы писали о том, как предприимчивый югорчанин продавал кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Цену на кучу снега югорчанин установил высокую – 10 тысяч рублей. Свое объявление он сопровождал фотографиями.

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