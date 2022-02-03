С начала зимы с дорог и тротуаров Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега Фото: Администрация Сургута

С начала зимы дорожные службы Сургута вывезли больше 450 тысяч кубометров снега с дорог и тротуаров. Это больше 30 рейсов машин спецтехники на полигон. Ежедневно на уборку городских улиц выходит более 130 единиц техники. Все дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью.

Напомним, мы писали ранее, что за сутки в Сургуте вывезено 17 тысяч кубов снега. Проезжую часть расчищают от снега и наледи после чего обрабатывается песко-соляной смесью.

Не для всех снег является проблемой, кто-то пытается заработать, причем весьма интересным способом. Мы писали о том, как предприимчивый югорчанин продавал кучу снега жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Цену на кучу снега югорчанин установил высокую – 10 тысяч рублей. Свое объявление он сопровождал фотографиями.