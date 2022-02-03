В Югре водитель без прав проехал на красный и спровоцировал ДТП, в котором пострадали 5 человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 25-летний водитель автомобиля «Киа» проехал регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора, не справился с управлением, и наехал на стоящий во встречном направлении на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Шкода», под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП оба водителя, пассажирка Шкоды, два пассажира Киа, в том числе 5-летний мальчик, получили травмы.

Как оказалось, виновник аварии не имел водительских прав, а ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.