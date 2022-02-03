В Ханты-Мансийске, из-за роста заболеваемости COVID-19, усилена работа медиков и волонтеров Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийске растет количество больных коронавирусом, ежедневный прирост вновь заболевших в течение недели – почти 400 человек. За последние 5 дней количество больных выросло в 2 раз. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностической поликлиникой окружной клинической больницы Евгения Сосновская.

Такой стремительный рост заболеваемости вносит существенные изменения в организацию работы больницы. Увеличено количество выездных бригад и усилены приемы пациентов с симптомами ОРВИ. Сейчас в амбулаторной службе на выезде работает 42 бригады, в том числе 34 – во взрослой поликлинике и 8 – в детской поликлинике. К заболевшим беременным женщинам выезжает инфекционист, терапевты и акушер-гинеколог.

- На каждую бригаду в среднем приходится 40 выездов, у некоторых – до 50-70. Кроме того, врачам необходимо оформлять медицинские документы на каждого пациента. Режим работы врачей – с утра и до глубокой ночи. Боевые условия, – отмечает Евгения Сосновская.

На помощь врачам направлены волонтеры из Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. 28 клинических ординаторов работают вместе с врачами на приемах пациентов. 50 студентов подключились к работе в детской и консультативно-диагностической поликлиниках, а также – в женской консультации. Ребята помогают в регистратурах, на приемах пациентов в качестве медицинских сестер, в колл-центре. Кроме-того два волонтера не медика помогают развозить лекарства домой пациентам.