Житель Сургутского района искал девушку на вечер, но попал на мошенников Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратился 28-летний житель поселка Барсово и заявил о мошенничестве.

Мужчина собирался провести вечер с девушкой, предоставляющей платные интим-услуги. Для этого он воспользовался приложением, где нашел канал и выбрал понравившуюся девушку и написал администратору. Югорчанина попросили оплатить полную оплату одного часа досуга и потерпевший, не подозревая о подвохе, перевел 4 тысячи 600 рублей на электронный кошелек. После чего администратор потребовал пройти верификацию с предоставлением документов и обязательной оплатой 10 тысяч рублей, на случай, если с девушкой что-то случится.

Молодой человек выполнил все условия, но как только деньги были отправлены, администратор канала его заблокировал и на связь больше не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».