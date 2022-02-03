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Происшествия3 февраля 2022 5:06

Житель Сургутского района искал девушку на вечер, но попал на мошенников

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Житель Сургутского района искал девушку на вечер, но попал на мошенников

Житель Сургутского района искал девушку на вечер, но попал на мошенников

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратился 28-летний житель поселка Барсово и заявил о мошенничестве.

Мужчина собирался провести вечер с девушкой, предоставляющей платные интим-услуги. Для этого он воспользовался приложением, где нашел канал и выбрал понравившуюся девушку и написал администратору. Югорчанина попросили оплатить полную оплату одного часа досуга и потерпевший, не подозревая о подвохе, перевел 4 тысячи 600 рублей на электронный кошелек. После чего администратор потребовал пройти верификацию с предоставлением документов и обязательной оплатой 10 тысяч рублей, на случай, если с девушкой что-то случится.

Молодой человек выполнил все условия, но как только деньги были отправлены, администратор канала его заблокировал и на связь больше не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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