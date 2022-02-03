Юная югорчанка стала серебряным призером Первенства России по Джиу-Джитсу Фото: Администрация Югорска

В конце января в Санкт-Петербурге проходили Чемпионат (до 18 лет) и Первенство (до 14 лет) России по Джиу-Джитсу. В соревнованиях участвовали около 900 сильнейших спортсменов из 40 регионов, в числе которых была Лисовская Леона из Югорска.

Девочке всего 12 лет, а она уже стала серебряным призе ром Первенства России по Джиу-Джитсу, выиграв 4 схватки болевыми прие мами. В финале она не много уступила по баллам.

Кстати, по результатам турниров сформируют сборную команду России на 2022 год.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Сургутского района победи в Первенстве мира по армрестлингу среди юниоров. Он занял первое место в борьбе правой рукой и завоевал бронзу в соревновании левой рукой.