Погода в Югре 3 февраля 2022: ожидается потепление Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 3 февраля 2022: Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -7, -12 °С, при прояснениях -15, -20 °С, по северо-западу -23, -28 °С, днем потеплеет до -3, -8 °С, местами -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8, -10 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 3 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».