В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства за январь родилось 662 малыша Фото: Центр охраны материнства и детства

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства за январь 2022 года родилось 662 малыша. Такие итоги первого месяца работы в 2022 году подвели в Центре охраны материнства и детства.

В январе на свет появилось 340 девочек и 322 мальчика. При этом доношенными в срок родилось 618 малышей, а недоношенными – 44 малыша. За январь на свет появилось 6 двоен. Первый раз мамами стали 217 женщин, 241 женщина стали мамами во второй раз, а третьи роды состоялись у 142 женщин, четвертые роды прошли у 38 женщин. А ещё 22 женщины стали мамами в пятый или более раз.

Напомним, мы писали ранее, что в новом здании перинатального центра в Сургуте родился первый ребенок. Медучреждение оснащено современным оборудованием.