Директор строительной компании в Югре задолжал налоговой 90 миллионов Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против директора одной из строительных компаний. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По информации следователей, с января 2017 по декабрь 2018 года подозреваемый, являясь одним из учредителей и генеральным директором строительной компании решил обогатится, присвоив себе все доходы предприятия. Он представлял в налоговую декларации, содержащие ложную информацию о финансово-хозяйственной деятельности, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму 90 миллионов рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.

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