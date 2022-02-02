Около 500 млн рублей энергетики вложили в электроснабжение Унтыгейского месторождения нефти в Югре

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В Югре ввели в работу линию электропередачи протяженностью 22 км. Новую отпайку ВЛ 110 кВ «Восточный-Угутский/Угутский-Тайга» компания «Россети Тюмень» создала для надежного электроснабжения Унтыгейского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «КанБайкал». Во все выполненные работы суммарно было вложено порядка полумиллиарда рублей.

Во время строительства высоковольтной линии энергетики установили 157 опор, между которыми смонтировали около 22 км сталеалюминиевого провода в двухцепном исполнении массой около 62 тонн. Применение опор из стали «морозостойкой» марки предусмотрено проектом, благодаря материалу элементы электрической сети можно будет использовать при температурах ниже минус 40 градусов. Использованный провод способен выдержать температуры в диапазоне от минус 70 до плюс 90 градусов, а минимальный срок его службы – 45 лет.

Процесс осложнялся климатическими особенностями территориии и рельефом местности. Обилие болот, многочисленные пересечения с действующими линейными объектами, магистральными нефтепроводами и внутрипромысловыми автодорогами затрудняли работы. Чтобы не нарушить габаритные расстояния энергокомпания выполнила переустройство 10 действующих ЛЭП, в том числе установила 44 опоры и смонтировала более 5 тысяч метров провода. Участки пересекаемых нефтепроводов энергетики заключили в защитные футляры, а сверху возвели песчаную насыпь и укрепили ее дорожными железобетонными плитами. С помощью этих действий обеспечена безопасность транспортировки углеводородов при обслуживании энергообъекта с использованием тяжелой техники.

– Инвестиционная деятельность «Россети Тюмень» направлена на повышение надежности электроснабжения. Строительство новых и реконструкция существующих электросетевых объектов нацелены на решение главной задачи – создание надежной и эффективной энергосистемы, – прокомментировала заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елена Бакланова.