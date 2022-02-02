На зимниках Октябрьского и Березовского районов ограничили движение транспорта Фото: Администрация Октябрьского района

По информации КУ ХМАО - Югры "Управление автомобильных дорог" на зимних автодорогах Октябрьского района будет введено ограничение движения транспорта массой больше 15 тонн.

Это связано с прогнозируемым повышением температуры воздуха до -5°С. Поэтому с 3 февраля на зимних автомобильных дорогах общего пользования Октябрьского и Березовского районов будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн. Ограничение движения будет действовать в дневное время с 06:00 до 22:00 часов.

А движение автомобилей общей массой до 30 тонн по зимним автомобильным дорогам будет проводится ночью. Снятие ограничения запланировано на 7 февраля, но сроки могут изменится в зависимости от температуры воздуха.