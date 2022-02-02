Коронавирус в Югре, последние новости на 2 февраля 2022 года: умерли 5 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 179 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 669 случай COVID-19. В тяжелом состоянии находится 74 пациента, 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 176 человек.

За последние сутки в России выявлено 141 883 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 201 человек, на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. Зафиксировано 678 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 48 426 человек.