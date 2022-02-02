Коронавирус в Югре, последние новости на 2 февраля 2022 года: заразились 2 669 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 124 440 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 2 669 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете, а именно: в Сургуте – 902; Нижневартовске – 338; Ханты-Мансийске – 276; Мегионе – 145; Нефтеюганске – 122; Урае – 107; Югорске – 103; Когалыме – 80; Радужном – 79; Сургутском районе – 76; Нягани – 70; Нижневартовском районе – 65; Советском районе – 62; Нефтеюганском районе – 51; Покачей – 40; Кондинском районе – 40; Пыть-Яхе – 34; Лангепасе – 33; Березовском районе – 33; Октябрьском районе – 7; Ханты-Мансийском районе – 6;

На момент выявления у 2 568 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 85 зафиксирована пневмония, у 16 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 2 639 случаях, по 30 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 58 727 человек, сняты с наблюдения – 470 652 человека. За сутки на COVID-19 обследованы 9 516 человек, всего прошли обследование 2 911 443.

Состояние 74 пациентов тяжелое, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 179 человек. За сутки выписались по выздоровлению 203 человека, за весь период пандемии вылечились 95 267 югорчан.