В Ханты-Мансийске рейсовый автобус попал в ДТП: пострадали 7 человек Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сегодня утром в Ханты-Мансийске на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

По информации ведомства, 35-летний водитель не справился с управлением и наехал на опору освещения. Из 8 находившихся в автобусе человек, 7 получили травмы. 6 человек госпитализированы в Окружную клиническую больницу, 1 пассажиру помощь оказана на месте.

На месте аварии работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре молодой парень на «Инфинити» спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла на 130 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».