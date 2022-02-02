В Югре зарегистрировано 34 случая заражения омикроном Фото: Татьяна Коркина

Ситуация с распространением коронавируса в Югре остается сложной, число заболевших растет во всех муниципалитетах. Возросло и количество госпитализаций. Кроме того, в округе зарегистрировано 34 случая заражения омикрон-штаммом.

По информации оперативного штаба, коронавирус последнюю неделю протекал в виде ОРВИ у 96 % югорчан, каждый четвертый заразившийся – ребенок. За все время в Югру поступило 1,292 миллиона комплектов вакцины от COVID-19. Первым компонентом в округе привиты 862 тысячи человек, из них вакцинацию завершили 824 тысячи. Показатель коллективного иммунитета составляет 58,7 %, в среднем по России – 64,4 %.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила рабочим группам оперштаба внести предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в ХМАО. По распоряжению правительства страны регионы РФ получат дополнительные средства на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС. Решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса. Так, в Югру поступит около 121 миллиона рублей.

Кроме того, сокращена минимальная продолжительность карантина для тех, кто контактировал с больным коронавирусом до семи календарных дней. Если контактировавший заболел, карантин продлевается до выздоровления.