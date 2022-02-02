Больше 10 кг наркотиков нашли у наркосбытчика полицейские Югры Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В поселке Барсово Сургутского района задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В салоне его авто нашли 2 кг наркотиков и завели уголовное дело.

Во время расследования оперативники нашли еще крупная партию наркотиков. Эксперты выяснили, что общий вес всех запрещенных веществ составил больше 10 кг. Как оказалось, 46-летний злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники-закладки на территории ЯНАО, а через Югру проходила транспортировка запрещенных веществ в соседний субъект.

Сейчас мужчина находится в изоляторе Сургута. Ему грозит приличный срок.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске осудили 17-летнюю девушку, распространявшую наркотики. Заняться преступным бизнесом она решила ради денег.