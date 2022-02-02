В Сургуте, из-за несоблюдения дистанции, произошло ДТП

Очередное несоблюдение дистанции привело к ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 48-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся «Тойоты», за рулем которой находился 54-летней водитель, и врезался в неё. Водитель Лады и его 32-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что соблюдение безопасной дистанции и бокового интервала позволит избежать лишних неприятностей и обезопасит всех участников дорожного движения.