Общественный транспорт Ханты-Мансийска оснастят обеззараживающими устройствами Фото: пресс-секретарь Главы города

До конца февраля общественный транспорт в Ханты-Мансийске оснастят обеззараживающими устройствами. Об этом сообщил Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на заседании регионального оперативного штаба.

Такие устройства уже появились в «умных» тепловых остановках. Они эффективны в борьбе с бактериями, вирусами, в том числе COVID-19, спорами плесени, грибками и другими опасными патогенами. Но не смотря на это абсолютно безопасно для людей.

Кроме того, в городе продолжается регулярная дезинфекция общественных мест, транспорта, объектов образования, культуры, спорта. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил такое решение как очень эффективное.

- Рециркуляторы на автобусных остановках - это хорошая комплексная профилактическая мера. Рекомендую использовать данный опыт в других муниципалитетах, - сказал Всеволод Кольцов.

Кстати, в Ханты-Мансийске работают три стационарных пункта вакцинации в поликлиниках, для маломобильных граждан иммунизация проводится на дому, в трудовые коллективы выезжают 20 прививочных бригад. А для старшего поколения прививочный пункт организован на базе центра социального обслуживания. Кроме того, с 27 января началась прививочная кампания для подростков старше 12 лет. На сегодня привиты 44 ребенка.