Погода в Югре 2 февраля 2022: ветер и небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 2 февраля 2022: Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 3 – 8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -22, -27 °С, при прояснениях -30, -35 °С, в юго-западных и восточных районах -15, -20 °С, днем -5, -10 °С, в северных и восточных районах -15, -20 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем снег. Ветер южный 3 – 8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -25, -27 °С, днем -7, -9 °С.

Февраль - месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай - о Масленой гадай» означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой - да на Масленицу». Если в полдень светило солнце - это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер - то весь год должен был быть сырым. Наблюдали и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят - жди метели.