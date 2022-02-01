Больницы Нижневартовска испытывают колоссальную нагрузку из-за распространения COVID-19 Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске за последнюю неделю в 2,5 раза выросло количество детей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Такую статистику привела главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» Татьяна Загинайко.

- Под наблюдением врачей детской поликлиники сегодня находится 3 262 ребенка из числа контактных, 812 из них имеют подтверждённый диагноз, в возрасте до года – 36 детей. Почти на 50% отмечаем прирост по заболеваемости ОРВИ. За неделю врачи приняли 5 000 вызовов, за 31 января – 1 037. Цифры и нагрузки выросли колоссально, – сказала Татьяна Загинайко.

Штамм «Омикрон», по мнению врачей, распространяется довольно быстро. Перевод системы общего и дополнительного образования на дистанционку, приостановление тренировочного процесса в спортивных учреждениях, а также другие ограничительные меры должны дать положительный эффект.

По словам исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города Дмитрия Котова, сегодня разобщены 48 групп в 25 детских садах города. До 28 февраля приостановлено проведение спортивных соревнований городского и регионального уровней.

- На сайте каждой школы и на портале образования Нижневартовска есть телефоны горячей линии по вопросам образования с использованием дистанционных технологий. Родители могут обратиться по любому интересующему их вопросу, – сообщил Дмитрий Котов.

Высокие показатели заболеваемости коронавирусом регистрируют врачи взрослой поликлиники. Как сообщила главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина, за минувшую неделю количество взятых под наблюдение жителей увеличилось в два раза. За последние семь дней поступило около 5 300 вызовов. В фильтр-боксах принято около 600 пациентов. Продолжает работу амбулаторный КТ-центр и действуют стационарные и мобильные пункты вакцинации.

Сегодня в ковидном стационаре занято 157 мест из 330. Кроме взрослых, лечатся 27 детей. Врачи справляются, медикаменты есть в достаточном количестве.