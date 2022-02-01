Ханты-мансийские каратисты завоевали золото и серебро «Кубка Прииртышья» Фото: Городской информационный центр

Ханты-мансийские спортсмены отличись на всероссийских соревнованиях «Кубка Прииртышья» по каратэ среди девушек и юношей, который прошли на прошлой неделе в Омске. Ребята выполняли нормативы, чтобы получить звания мастеров и кандидатов в мастера спорта в различных возрастных и весовых категориях.

В категории «18 лет и старше» золото и серебро забрали каратисты из Ханты-Мансийска Александра Бирюкова и Эрбол Астаркулов. Они получили звания «Мастер спорта России».

- Ближайшая цель – попасть в национальную сборную. А там - чемпионат мира и дальнейшие этапы. Мастер спорта – это всего лишь одна ступенька - рассказал Эрбол Астаркулов.

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