В Югре задержан мужчина, совершивший серию квартирных краж на территории Советского Фото: ОМВД России по Советскому району

В Югре ОМВД России по Советскому району задержан 49-летний житель Ростова-на-Дону, совершивший серию квартирных краж на территории Советского.

В октябре и ноябре прошлого года подозреваемый, находясь в гостях у своих родственников в Советском, решил "подзаработать" и для этого заходил в жилые дома и квартиры, откуда похищал ценные вещи: ювелирные изделия, шубы, оружие и прочее.

Раньше мужчина попадал в поле зрения полиции и был судим за фальшивомонетничество, сейчас эта судимость погашена. Но против него возбуждены уголовные дела по четырем эпизодам статьи УК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, во время обысков у него забрали шубу и оружие, а золотые изделия он успел продать на рынке в Ростове-на-Дону. Общий ущерб от преступлений составил 300 тысяч рублей.