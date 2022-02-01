В 2022 году в Ханты-Мансийске отремонтируют 27 дорожных участков Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске отремонтировано больше 9 км дорог, площадью более 120 тысяч квадратных метров за 2021 год. Из них – 5 км отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожное полотно заменено на улице Гагарина от развязки с улицей Чехова до Посадской и от улицы Лермонтова до площади Свободы. Отремонтирована улица Рознина на участке от Калинина до Крупской. Кроме того, ремонт прошел на участках в районе Чехова - Строителей, по Энгельса - от Сибирского переулка до улицы Северной, а также по Гагарина - от Югорской до Лермонтова.

В 2022 году ремонт сделают на 27 участках дорог протяженностью больше 10 км - на улицах Энгельса, Дунина-Горкавича, Рябиновая, Восточная, Объездная, Свободы, Безноскова, Краснопартизанская, Промышленная, Обская и других.

В прошлом году общая протяженность дорог в Ханты-Мансийске увеличилась почти на 2 км, это случилось благодаря строительству проезжей части в микрорайонах «Гидронамыв» и «Береговая зона».