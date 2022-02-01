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Происшествия1 февраля 2022 9:29

Югорчанка купилась на уловку мошенника и перевела ему 2,5 миллиона рублей

Женщина поздно поняла, что общалась с аферистом
Виктория Терина
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Югорчанка купилась на уловку мошенника и перевела ему 2,5 миллиона рублей

Югорчанка купилась на уловку мошенника и перевела ему 2,5 миллиона рублей

Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нижневартовска обратилась 43-летняя женщина и сообщила о краже денег с её счёта. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и и представился сотрудником банка, сообщив что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы сохранить свои деньги югорчанке пришлось приехать в офис банка и оформить реальный кредит на сумму в 2 миллиона 200 тысяч рублей, там же обналичить и перевести деньги на «безопасные счета».

Не подозревая подвоха, жительница Нижневартовска выполнила все указания злоумышленника, а когда поняла, что попалась на удочку лжебанкира, было уже поздно. Мошенники похитили все её деньги, находящиеся на карте. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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