Югорчанка купилась на уловку мошенника и перевела ему 2,5 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нижневартовска обратилась 43-летняя женщина и сообщила о краже денег с её счёта. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и и представился сотрудником банка, сообщив что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы сохранить свои деньги югорчанке пришлось приехать в офис банка и оформить реальный кредит на сумму в 2 миллиона 200 тысяч рублей, там же обналичить и перевести деньги на «безопасные счета».

Не подозревая подвоха, жительница Нижневартовска выполнила все указания злоумышленника, а когда поняла, что попалась на удочку лжебанкира, было уже поздно. Мошенники похитили все её деньги, находящиеся на карте. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.