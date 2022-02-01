Коронавирус в Югре, последние новости на 1 февраля 2022 года: умерли 3 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 3 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 174 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 808 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 173 человека.

За последние сутки в России зарегистрировано 125 836 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 487 человек, на 92,4% больше по сравнению с 31 января. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 40 301 человек.