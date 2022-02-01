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Происшествия1 февраля 2022 6:36

В Ханты-Мансийске владелец нелегального алкоголя пытался дать взятку полицейским

Подозреваемый находится под домашним арестом
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске владелец нелегального алкоголя пытался дать взятку полицейским

В Ханты-Мансийске владелец нелегального алкоголя пытался дать взятку полицейским

Фото: Татьяна Коркина

Житель Ханты-Мансийска пытался "откупится" от полицейских, но в связи с отказом сотрудника полиции от получения денег, подкуп не состоялся, а 65-летний югорчанин стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 28 января 2022 года в гараже, принадлежащем подозреваемому, полиция нашла около 600 бутылок немаркированного алкоголя. Пытаясь избежать ответственности за незаконный оборот контрафактного алкоголя, югорчанин передал полицейскому 30 тысяч рублей в качестве взятки. Следком Югры возбудил против мужчины уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки".

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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