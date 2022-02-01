Коронавирус в Югре, последние новости на 1 февраля 2022 года: заразились 2 808 человек Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре зарегистрирован 121 771 случай новой коронавируса, в том числе за минувшие сутки подтверждено 2 808 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Ханты-Мансийске – 695; Сургуте – 619; Нижневартовске – 381; Нижневартовском районе – 139; Сургутском районе – 138; Нефтеюганске – 132; Нягани – 105; Мегионе – 96; Когалыме – 76; Пыть-Яхе – 69; Нефтеюганском районе – 60; Советском районе – 59; Радужном – 51; Югорске – 43; Ханты-Мансийском районе – 40; Кондинском районе – 35; Покачах – 32; Урае – 24; Октябрьском районе – 14.

На момент выявления у 2 695 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 94 зафиксирована пневмония, у 19 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 2 763 случаях, по 45 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 55 037 человек, сняты с наблюдения – 467 177 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 7 317 человек, всего прошли обследование 2 901 927.

Состояние 78 пациентов тяжелое, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 174 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписался по выздоровлению 231 человек, за весь период пандемии вылечились 95 064 югорчанина.