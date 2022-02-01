В Нефтеюганске число заболевших коронавирусом выросло в 2,5-3 раза Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ выросло и число обращений по вызову врача на дом в поликлиники Нефтеюганской окружной клинической больницы. За прошедшую неделю принято 4 526 заявок на вызов врача от нефтеюганцев с признаками ковида либо ОРВИ, из них 2 684 – это обращения, поступившие от взрослых и 1 842 раза врачей на дом, вызывали к детям.

В больнице Нефтеюганска в наличии все необходимые лекарства для лечения коронавируса. Они были закуплены еще до нового года на целевые средства, которые выделил департамент здравоохранения. В 2021 года также приобретены новые функциональные кровати и кислородные концентраторы.

По словам главного врача учреждения Дмитрия Мальцева, на сегодня ситуация остается напряжённой, основной удар приняли на себя сотрудники поликлиники.

- Нагрузка на врачей в данный период пиковая, больше, чем во все предыдущие подъёмы заболеваемости. Если сравнивать цифры с началом месяца, то количество обращений в амбулаторном звене и число заболевших коронавирусной инфекцией выросло в 2,5-3 раза. Администрацией учреждения приняты решения, которые позволяют оптимизировать работу сотрудников, не отменяя плановые приёмы, диспансеризацию, профосмотры и работу узких специалистов - отметил Дмитрий Мальцев.